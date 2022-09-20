Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da adil bir seçim yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesine hepimiz katkıda bulunmalıyız" dedi.
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da adil bir seçim yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesine hepimiz katkıda bulunmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Libya'da adil bir seçim yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesine hepimiz katkıda bulunmalıyız" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika