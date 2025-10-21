Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika