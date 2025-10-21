Erdoğan, Kuveyt Emiri ile Suriye'nin Birliği Üzerine Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istenildiğini belirtti. - KUVEYT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika