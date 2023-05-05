Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika