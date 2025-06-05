Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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