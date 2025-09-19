Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs'ü savunmak insanlığın ortak değerlerini korumaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kudüs'ü savunmak insanlığın ortak değerlerini korumaktır. Kudüs'ü savunmak barışı ve insanlığı savunmaktır. Çıkmış bir de utanmadan hala kitabenin peşine düşüyor. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını vermeyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
