Erdoğan'dan Kıbrıs Meselesine Dikkat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'yi dışlayan projelerin başarılı olmayacağını buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Kıbrıs meselesinin çözümü defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle federal modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs adasında iki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika