Haberler

Erdoğan'dan Kıbrıs Meselesine Dikkat

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'yi dışlayan projelerin başarılı olmayacağını buradan özellikle vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'yi dışlayan projelerin başarılı olmayacağını buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Kıbrıs meselesinin çözümü defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle federal modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs adasında iki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.