Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'ye yönelik yatırımlar sürecek" ifadelerini kullanarak, "Ada'nın dört bir yanını yaptığımız yollarla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'ye yönelik yatırımlar sürecek" ifadelerini kullanarak, "Ada'nın dört bir yanını yaptığımız yollarla birbirine bağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'ye yönelik yatırımlar sürecek" ifadelerini kullanarak, "Ada'nın dört bir yanını yaptığımız yollarla birbirine bağladık" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika