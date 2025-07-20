Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'ye yönelik yatırımlar sürecek" ifadelerini kullanarak, "Ada'nın dört bir yanını yaptığımız yollarla...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'ye yönelik yatırımlar sürecek" ifadelerini kullanarak, "Ada'nın dört bir yanını yaptığımız yollarla birbirine bağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'ye yönelik yatırımlar sürecek" ifadelerini kullanarak, "Ada'nın dört bir yanını yaptığımız yollarla birbirine bağladık" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.