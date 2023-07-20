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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Türk milleti zalimlere asla boyun...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Politika Haberler

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