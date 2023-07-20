Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Türk milleti zalimlere asla boyun...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika