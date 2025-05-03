Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türkü'ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez. Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, " Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez. Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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