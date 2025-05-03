Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, 'Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türkü'ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, " Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez. Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır" dedi. - LEFKOŞA