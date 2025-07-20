Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki açılış ve temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, "Her zaman KKTC'nin yanında...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki açılış ve temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, "Her zaman KKTC'nin yanında olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki açılış ve temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, "Her zaman KKTC'nin yanında olduk" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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