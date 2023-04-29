Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu milli teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu milli teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu milli teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika