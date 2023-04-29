Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu milli teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu milli teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti" dedi.