Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik, içme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik, içme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte adımlar atıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik, içme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte adımlar atıyoruz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika