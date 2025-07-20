Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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