Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini kullanarak, KKTC'nin bağımsızlığının tanınmasının sorunun çözümü için tek yol olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini kullanarak, KKTC'nin bağımsızlığının tanınmasının sorunun çözümü için tek yol olduğunu vurguladı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika