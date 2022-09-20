Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini kullanarak, KKTC'nin bağımsızlığının tanınmasının sorunun çözümü için tek yol olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini kullanarak, KKTC'nin bağımsızlığının tanınmasının sorunun çözümü için tek yol olduğunu vurguladı. - NEW YORK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Politika Haberler

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