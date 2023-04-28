Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika