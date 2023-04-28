Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. İnşallah kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole de kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title