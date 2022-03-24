Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika