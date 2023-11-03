- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş saldırılar yaşanıyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş saldırılar yaşanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yok. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir" dedi.