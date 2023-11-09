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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır" dedi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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