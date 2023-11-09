Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır" dedi. - TAŞKENT