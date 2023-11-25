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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına...

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Politika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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