Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika