Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" dedi. - YENİ DELHİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika