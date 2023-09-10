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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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