Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. İsveç görevleri yerine getiremediği sürece ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" dedi.