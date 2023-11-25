Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika