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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi...

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Politika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarına en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sözleşmesi Politika Haberler

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