Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdik. En fazla Kadın Milletvekili bulunduran parti biziz" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title