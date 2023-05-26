Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamdaki Kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdik. En fazla Kadın Milletvekili bulunduran parti biziz" - İSTANBUL
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika