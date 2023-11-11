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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail yönetimi birçoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesini, Gazzeli yetimlerden, çocuklardan, kadınlardan...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail yönetimi birçoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesini, Gazzeli yetimlerden, çocuklardan, kadınlardan çıkarıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail yönetimi birçoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesini, Gazzeli yetimlerden, çocuklardan, kadınlardan çıkarıyor" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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