Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Biz mazlumlardan yanayız" dedi. - İSTANBUL