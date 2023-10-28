Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor.

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Biz mazlumlardan yanayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Politika Haberler

title