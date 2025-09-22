Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgal ve işlediği zulümler, insanlık vicdanının en ağır sınavlarından biridir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgal ve işlediği zulümler, insanlık vicdanının en ağır sınavlarından biridir. Bu sınav, uluslararası sistemin aktörlerinden başlayarak tüm insanlık için utançla sonuçlanmaktadır" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika