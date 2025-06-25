Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bebekler uyurken susulur, bebekler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika