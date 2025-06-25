Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile Türkiye'nin arasındaki ilişkinin bu anlayışla devam etmesi halinde aramızda barış, huzur mümkün değil...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile Türkiye'nin arasındaki ilişkinin bu anlayışla devam etmesi halinde aramızda barış, huzur mümkün değil atılan adımlar her şeyden önce barışı tehdit ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile Türkiye'nin arasındaki ilişkinin bu anlayışla devam etmesi halinde aramızda barış, huzur mümkün değil atılan adımlar her şeyden önce barışı tehdit ediyor" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika