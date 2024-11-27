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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Sahada sükünetin muhafazası noktasında tüm tarafların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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