Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir. Müslüman, Hristiyan, Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerine çalıyoruz. Uluslararası konferans için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika