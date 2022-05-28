Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm...

İhlas Haber Ajansı - Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

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