Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika