Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
