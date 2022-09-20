Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz"...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika