Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef COVID sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef COVID sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık" dedi. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi İran Politika Haberler

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