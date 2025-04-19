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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanı ayrıştırarak birbirine rakip yapmak, kadın ve erkeği çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanı ayrıştırarak birbirine rakip yapmak, kadın ve erkeği çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanı ayrıştırarak birbirine rakip yapmak, kadın ve erkeği çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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