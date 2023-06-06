Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika