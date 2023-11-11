Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç...

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç saatlik ara değil, kalıcı ateşkestir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç saatlik ara değil, kalıcı ateşkestir" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

title