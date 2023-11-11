Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç saatlik ara değil, kalıcı ateşkestir" dedi.