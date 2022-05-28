Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz"... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz'...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan Politika Haberler

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