Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz"... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz" dedi. - BAKÜ
İhlas Haber Ajansı / Politika