Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dayton Anlaşması Bosna... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır" dedi. - ZAGREB Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Politika Haberler

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