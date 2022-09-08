Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dayton Anlaşması Bosna...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır" dedi. - ZAGREB
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika