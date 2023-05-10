Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınanlarla neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika