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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınanlarla neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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