Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır." - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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