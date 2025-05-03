Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır." - LEFKOŞA