Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Hamas'a yurt dışında operasyon iddiası) Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Hamas'a yurt dışında operasyon iddiası) Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar." - ANKARA