Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu Rize'ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Rize'ye gelerek kentsel dönüşüm sonrası inşa edilen Rize'nin yeni ticaret merkezinin de açılışı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Rize'ye gelerek kentsel dönüşüm sonrası inşa edilen Rize'nin yeni ticaret merkezinin de açılışı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım Pazar günü Rize'ye geliyor. Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün saat 14.00'da Rize şehir merkezinde Belediye Blokları olarak bilinen, kentsel dönüşüm alanının açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreninin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) mütevelli heyet toplantısına katılması planlanıyor. Erdoğan'ın aynı gün Rize'den ayrılması bekleniyor. - RİZE