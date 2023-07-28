Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. Fuarda stantları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.