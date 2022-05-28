Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile paylaştığımız savunma sanayii ürünlerimizin başarısına tüm dünya şahit oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm...