Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Sizlere Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim" dedi. - BAKÜ
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