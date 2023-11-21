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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Katar ile de görüşüyoruz, amacımız...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Katar ile de görüşüyoruz, amacımız olumlu sonuç almak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Katar ile de görüşüyoruz, amacımız olumlu sonuç almak" dedi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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