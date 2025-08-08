Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Ürdün'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Ürdün'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Ürdün'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri görüyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika