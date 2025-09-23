Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de bir savaş yok. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Bir yanda en modern öldürücü silahları olan düzenli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de bir savaş yok. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Bir yanda en modern öldürücü silahları olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de bir savaş yok. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Bir yanda en modern öldürücü silahları olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. Bu teröre müdahale değildir. Bu toplu kırım bahanesidir" dedi. - NEW YORK

