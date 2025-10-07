Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de 66 bin masumun hayatına neden olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz" dedi. - GEBELE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika