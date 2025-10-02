Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika